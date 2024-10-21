Сахар может подорожать из-за тотального блэкаута на Кубе

Поставляемый Кубой на мировой рынок сахар может взлететь в цене из-за масштабных проблем с электричеством в стране. Об этом рассказал РИА «Новости» независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Складывающаяся ситуация может создать серьёзные проблемы для обеспечения продовольственной безопасности Кубы и привести к падению из неё экспорта сахара, которое в свою очередь может вызвать его подорожание на мировом рынке», — пояснил он.