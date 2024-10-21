Сахар может подорожать из-за тотального блэкаута на Кубе
Эксперт Хазанов считает, что сбой в энергосистеме Кубы вызовет удорожание сахара
Поставляемый Кубой на мировой рынок сахар может взлететь в цене из-за масштабных проблем с электричеством в стране. Об этом рассказал РИА «Новости» независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
«Складывающаяся ситуация может создать серьёзные проблемы для обеспечения продовольственной безопасности Кубы и привести к падению из неё экспорта сахара, которое в свою очередь может вызвать его подорожание на мировом рынке», — пояснил он.
По его словам, кубинская энергосистема сильно устарела за последние года, но власти не проводили никакой модернизации, поэтому нет смысла удивляться многодневным блэкаутам. Аналитик уверен, что подобные массовые отключения света негативно скажутся на бизнесе страны, в частности на производстве сахара из тростника. Как итог, начнётся рост цен на него, предположил Хазанов.
Напомним, 18 октября Куба погрузилась в тотальный блэкаут из-за сбоя в работе на крупной электростанции. Ремонтники неоднократно пытались перезапустить энергосистему, но свет вернулся в республику лишь спустя три дня. Сейчас на Кубе вновь возникли проблемы с подачей электричества, а также к острову приближается сильнейший ураган, что может затруднить восстановительные работы.
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