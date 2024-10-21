Украинский каратист в последнем слове объяснится за убийство командира подлодки «Краснодар»

Краснодарский краевой суд запланировал на 28 октября проведение выступления с последним словом гражданина России и Украины Сергея Денисенко, который застрелил экс-командира подлодки Черноморского флота «Краснодар» капитана Станислава Ржицкого летом 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Слушание дела началось в этом июне. Кроме статьи за убийство группой лиц по найму, Денисенко обвиняют в незаконном обороте оружия и госизмене. Последнее связано с тем, что фигурант, являясь бывшим главой федерации каратэ Украины, а также заслуженным мастером спорта страны, после начала спецоперации уехал жить в Россию, где получил гражданство, а затем в октябре 2022 года присоединился к ОПГ, действовавшей против безопасности РФ. Руководитель этой группировки имел связи с украинскими спецслужбами, и именно от него поступила задача убрать Ржицкого.