Украинский каратист в последнем слове объяснится за убийство командира подлодки «Краснодар»
Убийца экс-командира подлодки «Краснодар» выступит с последним словом 28 октября
Обвиняемый в убийстве Станислава Ржицкого Сергей Денисенко. Фото © СК РФ
Краснодарский краевой суд запланировал на 28 октября проведение выступления с последним словом гражданина России и Украины Сергея Денисенко, который застрелил экс-командира подлодки Черноморского флота «Краснодар» капитана Станислава Ржицкого летом 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Слушание дела началось в этом июне. Кроме статьи за убийство группой лиц по найму, Денисенко обвиняют в незаконном обороте оружия и госизмене. Последнее связано с тем, что фигурант, являясь бывшим главой федерации каратэ Украины, а также заслуженным мастером спорта страны, после начала спецоперации уехал жить в Россию, где получил гражданство, а затем в октябре 2022 года присоединился к ОПГ, действовавшей против безопасности РФ. Руководитель этой группировки имел связи с украинскими спецслужбами, и именно от него поступила задача убрать Ржицкого.
Представитель обвиняющей стороны отметил, что всех этих преступлений хватит для того, чтобы засадить Денисенко на пожизненный срок, однако такая мера не может быть применена к нему из-за его почтенного возраста (ему 65 лет). Вместо этого обвинение предлагает назначить ему 25 лет тюрьмы в колонии строгого режима.
Напомним, Станислав Ржицкий был убит 10 июля 2023 года. Киллер сделал четыре выстрела в спину и грудь капитана подлодки «Краснодар», который скончался на месте. Спустя день был задержан подозреваемый — известный украинский каратист и тренер Сергей Денисенко. Он сознался в содеянном, после чего суд заключил его под стражу, а затем ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве.