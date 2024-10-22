«Это цена популярности»: Раскрыта реакция Успенской на слова дочери об изнасиловании
Адвокат Сенина: Успенская в ужасе из-за слов дочери об изнасиловании
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official
Скандал вокруг семьи Любови Успенской продолжает набирать обороты. Адвокат и подруга артистки Елена Сенина в беседе с Kp.ru заявила, что певица в ужасе от комментариев дочери об изнасиловании в реабилитационной клинике.
«Жаль, что регулярно находятся те, кто пользуется болезнью Тани. К сожалению, это цена популярности мамы. Очевидно, что, если Таня смогла добраться до съёмочной студии, выйти на связь, то она и могла бы онлайн подать все обращения в правоохранительные органы, если бы в отношении неё совершались преступления. Вывод прост», — пояснила адвокат, уверяя, что Плаксина могла находиться в изменённом состоянии.
Напомним, 34-летняя Татьяна Плаксин сделала громкие заявления в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, шокировав публику. Девушка рассказала, что в 2021 году в реабилитационном центре, где она проходила лечение, её изнасиловал медбрат. По словам пострадавшей, мать знала о случившемся, но сотрудник учреждения не понёс никакого наказания.
2 октября Любовь Успенская сообщила об исчезновении своей дочери и попросила о помощи. Артистка обнаружила пропажу после возвращения с гастролей. Девушки не было дома, а телефоны остались в квартире. Адвокат Успенской предполагал, что Татьяну могли подсадить на наркотики и вывезти из России. Позже Life.ru выяснил, что Плаксину нашли за рубежом.