«Это цена популярности»: Раскрыта реакция Успенской на слова дочери об изнасиловании

Скандал вокруг семьи Любови Успенской продолжает набирать обороты. Адвокат и подруга артистки Елена Сенина в беседе с Kp.ru заявила, что певица в ужасе от комментариев дочери об изнасиловании в реабилитационной клинике.

«Жаль, что регулярно находятся те, кто пользуется болезнью Тани. К сожалению, это цена популярности мамы. Очевидно, что, если Таня смогла добраться до съёмочной студии, выйти на связь, то она и могла бы онлайн подать все обращения в правоохранительные органы, если бы в отношении неё совершались преступления. Вывод прост», — пояснила адвокат, уверяя, что Плаксина могла находиться в изменённом состоянии.