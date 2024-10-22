На Урале вынесли приговор по громкому убийству девушки, которая просила дать ей живой дойти до дома

Мужчину признали виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней, убийстве и краже. Установлено, что 8 августа 2023 года мужчина ехал на велосипеде и заприметил 16-летнюю школьницу. Он начал преследовать жертву, после обогнал и начал поджидать. Позже злоумышленник схватил девушку за руки и потащил в лес, чтобы надругаться. Школьница кричала и оказывала сопротивление. В итоге он просто задушил несчастную, украл её телефон и сбежал.