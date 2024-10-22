На Урале вынесли приговор по громкому убийству девушки, которая просила дать ей живой дойти до дома
На Урале задушившего 16-летнюю девушку мужчину приговорили к 22 годам колонии
Мужчина, убивший несовершеннолетнюю девушку в Свердловской области. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Суд Каменска-Уральского признал виновным мужчину, задушившего 16-летнюю школьницу, и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры в телеграм-канале.
Мужчину признали виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней, убийстве и краже. Установлено, что 8 августа 2023 года мужчина ехал на велосипеде и заприметил 16-летнюю школьницу. Он начал преследовать жертву, после обогнал и начал поджидать. Позже злоумышленник схватил девушку за руки и потащил в лес, чтобы надругаться. Школьница кричала и оказывала сопротивление. В итоге он просто задушил несчастную, украл её телефон и сбежал.
Напомним, в Каменске-Уральском обнаружили тело 16-летней школьницы. Перед трагедией она оставила жуткое и, видимо, шуточное сообщение: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня». Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и задержали велосипедиста, который долго ехал за девочкой в тот вечер. Мужчина утверждает, что просто украл у жертвы телефон, но к её смерти отношения не имеет. Эксперты обнаружили высокую концентрацию кофеина в крови умершей. Спустя пол года с момента похорон было принято решение эксгумировать тело девочки для окончательной экспертизы.