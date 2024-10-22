Силовики взяли второго фигуранта дела об афере с квартирой Долиной, Life.ru раскрыл его личность
Силовики задержали жителя Йошкар-Олы по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Задержан второй фигурант по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. По данным SHOT, это — 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. Ему певица перевела 3 млн рублей.
Житель Йошкар-Олы, задержанные по делу об афере с квартирой Долиной. Фото © SHOT
Как нам стало известно, после перевода Дмитрий оставил себе 30 тысяч рублей как процент за услугу, все остальные деньги ушли мошенникам. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.
Напомним, Лариса Долина попала в лапы мошенников и лишилась элитной квартиры в Москве, а заодно и отправила преступникам 200 миллионов рублей. Часть она перевела, а остальное передала наличными 53-летней Анжеле Цырульниковой, которую позже схватили в Балашихе. Она пыталась опротестовать решение об аресте, но суд оставил её под стражей. Покупательницей элитной недвижимости стала 34-летняя мать-одиночка. В начале разбирательств суд закрыл процесс.