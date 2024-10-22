Силовики взяли второго фигуранта дела об афере с квартирой Долиной, Life.ru раскрыл его личность

Задержан второй фигурант по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. По данным SHOT , это — 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. Ему певица перевела 3 млн рублей.

Как нам стало известно, после перевода Дмитрий оставил себе 30 тысяч рублей как процент за услугу, все остальные деньги ушли мошенникам. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.