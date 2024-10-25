Задержаны убийцы бизнесвумен из Балаково, им 19 и 20 лет

В Саратовской области силовики задержали двух мужчин, которых подозревают в зверском убийстве 47-летней предпринимательницы из Балаково. Об этом сообщает региональный МВД.

«Сотрудниками ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из Саратовской области задержаны подозреваемые в похищении и убийстве 47-летней жительницы города Балаково», — уточнили в ведомстве.