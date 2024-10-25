Задержаны убийцы бизнесвумен из Балаково, им 19 и 20 лет
Задержаны двое мужчин по подозрению в расправе над бизнеследи из Балаково
Наталья Алёшникова (Сизова). Обложка © VK / Наталья Сизова
В Саратовской области силовики задержали двух мужчин, которых подозревают в зверском убийстве 47-летней предпринимательницы из Балаково. Об этом сообщает региональный МВД.
«Сотрудниками ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из Саратовской области задержаны подозреваемые в похищении и убийстве 47-летней жительницы города Балаково», — уточнили в ведомстве.
Одному из задержанных 20 лет, второму — 19. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и мотивы преступления.
Напомним, 24 сентября стало известно, что двое мужчин в масках похитили Наталью Алёшникову, затолкали её в машину и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии автомобиль нашли брошенным в лесу, его замаскировали ветками. Тело Алёшниковой лежало внутри, у неё было перерезано горло. СК выдвигал две основные версии расправы: любовный треугольник и угон автомобиля. Однако задержанная по подозрению в убийстве жена любовника Алёшниковой была отпущена за неимением доказательств её причастности к расправе.