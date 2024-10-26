В Киеве задержан чиновник, предложивший уклонисту отсрочку за взятку

Помощника начальника районного военкомата задержали в Киеве. Чиновник предложил одному из призывников сделку, условия которой подразумевали отсрочку от мобилизации и списание штрафов за щедрый гонорар. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба Подольского ТЦК.

«[Задержанный] за денежное вознаграждение предложил фигуранту в уголовном производстве избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Также задержанный хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации», — гласит пост.