В Киеве задержан чиновник, предложивший уклонисту отсрочку за взятку
Помощника начальника районного военкомата задержали в Киеве. Чиновник предложил одному из призывников сделку, условия которой подразумевали отсрочку от мобилизации и списание штрафов за щедрый гонорар. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба Подольского ТЦК.
«[Задержанный] за денежное вознаграждение предложил фигуранту в уголовном производстве избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Также задержанный хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации», — гласит пост.
Имя и звание помощника начальника РТЦК не уточняются. Детали произошедшего устанавливают следователи.
Напомним, что «охотники Владимира Зеленского» продолжают устраивать облавы на военнообязанных для пополнения редеющих рядов ВСУ. Самые смекалистые уклонисты сидят дома или пытаются сбежать за рубеж. Другие же, не желая отправляться на передовую под огонь российских «Солнцепёков» и «Искандеров», нередко кончают жизнь самоубийством.
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