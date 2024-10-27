Двое убийц бизнеследи из Балаково арестованы, они могут покрывать подельников

В Саратовской области суд по ходатайству регионального СК решил заключить под стражу двоих фигурантов дела об убийстве 47-летней предпринимательницы из Балаково. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

Подозреваемые в убийстве предпринимательницы были арестованы. Фото © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

«По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Саратовской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 19 и 20-летним жителям города Балаково, подозреваемым в убийстве и похищении (п. «а» ч. 2 ст. 126, пп. «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сказано в сообщении.