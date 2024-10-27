Двое убийц бизнеследи из Балаково арестованы, они могут покрывать подельников
Суд арестовал двух подозреваемых в похищении и убийстве бизнеследи из Балаково
Один из убийц. Фото © СУ СК по Саратовской области
В Саратовской области суд по ходатайству регионального СК решил заключить под стражу двоих фигурантов дела об убийстве 47-летней предпринимательницы из Балаково. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.
Подозреваемые в убийстве предпринимательницы были арестованы. Фото © Telegram / СУ СК России по Саратовской области
«По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Саратовской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 19 и 20-летним жителям города Балаково, подозреваемым в убийстве и похищении (п. «а» ч. 2 ст. 126, пп. «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сказано в сообщении.
Следователь во время избрания меры пресечения убийцам сообщил, что у них могут быть подельники, которые причастны к жестокой расправе над женщиной.
Напомним, что 24 сентября стало известно, что предпринимательницу Наталью Алёшникову запихали в машину и увезли в неизвестном направлении. Спустя время автомобиль нашли в лесу под кучей веток. Труп женщины с перерезанным горлом был внутри. СК выдвигал две основные версии расправы: любовный треугольник и угон автомобиля. Позже были задержаны подозреваемые, которым по 19 и 20 лет.