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27 октября, 10:07

Лукашенко раскритиковал Зеленского за наплевательство на украинский народ

Лукашенко заявил, что для Зеленского личные амбиции гораздо важнее народа

Александр Лукашенко высказал мнение о том, что Владимиру Зеленскому нет никакого дела до народа Украины. Президент Белоруссии считает, что на передний план украинский политик ставит личные амбиции, поэтому не идёт на прекращение конфликта.

Лукашенко раскритиковал Зеленского и рассказал о стратегии Путина. Видео © Telegram / Зарубин

«Ему плевать на это (народ Украины. — Прим. Life.ru), исходя из его поведения. Видимо, амбиции возымели место. Но это не место для амбиций. Поэтому действительно — не жалко», — сказал белорусский лидер журналисту Павлу Зарубину во время саммита БРИКС в Казани, отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования.

Лукашенко добавил, что вопрос прекращения огня уже не столько зависит от решения коллективного Запада, сколько от воли самого Зеленского.

«Недавно, встречаясь с представителями Запада, я понял, что они хотят мира, но они не могут надавить на Зеленского. Потому что было обещано, что давления не будет, будет всяческая поддержка», — сказал глава Белоруссии.

По его словам, ситуация каждый день меняется, но успехи России всё же очевидны – «путинская стратегия» оказалась результативной. Комментируя ситуацию в Курской области, белорусский политик отметил колоссальные потери ВСУ на этом направлении, упомянув, что вторжение Украины принесло ВС РФ некоторые трудности.

«И россиянам, конечно, непросто. Убиваем друг друга ни к чему. А на основной линии фронта подвижки очень серьёзные», — заключил он.

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Лукашенко ранее отмечал, что даже Штаты хотят завершения конфликта РФ и Украины больше, чем Зеленский. По словам экспертов, Украине позарез надо удержать захваченную во время вторжения территорию до выборов в США. Тем временем уже 27 тысяч солдат украинской армии погибли в ходе военной авантюры в Курской области. На Западе на фоне подобных событий сравнивают армию Зеленского с войском Гитлера образца 1945 года, которое к этому моменту было беспросветно обречено. Несмотря на отчаянное положение, политологи уверены, что лидер киевского режима не пойдёт на переговоры.

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Life.ru

Владимир Озеров
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