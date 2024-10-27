Лукашенко раскритиковал Зеленского за наплевательство на украинский народ

Александр Лукашенко высказал мнение о том, что Владимиру Зеленскому нет никакого дела до народа Украины. Президент Белоруссии считает, что на передний план украинский политик ставит личные амбиции, поэтому не идёт на прекращение конфликта.

Лукашенко раскритиковал Зеленского и рассказал о стратегии Путина. Видео © Telegram / Зарубин

«Ему плевать на это (народ Украины. — Прим. Life.ru), исходя из его поведения. Видимо, амбиции возымели место. Но это не место для амбиций. Поэтому действительно — не жалко», — сказал белорусский лидер журналисту Павлу Зарубину во время саммита БРИКС в Казани, отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования.

Лукашенко добавил, что вопрос прекращения огня уже не столько зависит от решения коллективного Запада, сколько от воли самого Зеленского.

«Недавно, встречаясь с представителями Запада, я понял, что они хотят мира, но они не могут надавить на Зеленского. Потому что было обещано, что давления не будет, будет всяческая поддержка», — сказал глава Белоруссии.

По его словам, ситуация каждый день меняется, но успехи России всё же очевидны – «путинская стратегия» оказалась результативной. Комментируя ситуацию в Курской области, белорусский политик отметил колоссальные потери ВСУ на этом направлении, упомянув, что вторжение Украины принесло ВС РФ некоторые трудности.