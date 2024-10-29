Украинский каратист получил четверть века лагерей за убийство капитана подлодки «Краснодар»

Сергея Денисенко, который обвинялся в убийстве командира подлодки «Краснодар», приговорили к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, а остальные 20 — в колонии строгого режима.