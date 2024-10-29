Украинский каратист получил четверть века лагерей за убийство капитана подлодки «Краснодар»
Убийцу командира подлодки «Краснодар» приговорили к 25 годам лишения свободы
Сергей Денисенко. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
Сергея Денисенко, который обвинялся в убийстве командира подлодки «Краснодар», приговорили к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, а остальные 20 — в колонии строгого режима.
«Окончательно ему назначено наказание <...> со штрафом в размере 500 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев», — говорится в сообщении.
Также суд удовлетворил иск отца погибшего и назначил компенсацию морального вреда в размере 5 000 000 рублей.
Напомним, Станислав Ржицкий был убит 10 июля 2023 года. Денисенко сделал четыре выстрела в спину и грудь капитана подлодки «Краснодар», который погиб на месте. Спустя сутки был схвачен подозреваемый — известный украинский каратист и тренер Сергей Денисенко. Он сознался в содеянном, после чего суд отправил его под стражу, а затем ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве.