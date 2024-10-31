Блиновская за раскрутку «Марафона желаний» платила блогерам по полмиллиона

Елена Блиновская просила своих сотрудников оформлять на себя ИП, чтобы оплачивать с них продвижение «Марафона желаний». По данным SHOT , за рекламный пост у других более раскрученных блогеров «королева марафонов» платила на заре карьеры не менее полумиллиона рублей. Так, например, Виктории Боне она заплатила 519 000, а Надин Серовски взяла с неё уже 800 тысяч рублей.

Как стало известно SHOT, Блиновская прошла тренинг по желаниям в середине 2010-х, а потом вдохновилась и создала уже свой аналогичный марафон в 2017 году. По словам экс-сотрудников Блиновской, когда дело пошло в гору, для узнаваемости своего инфопродукта Елена наняла команду. В том числе менеджера по работе с блогерами, который искал медийных персон для размещения постов и продвижения. С блогерами-юрлицами заключали договор, но, как утверждают бывшие участники команды марафонщицы, все денежные операции шли не через ИП Блиновской, а через ИП, которые были созданы на её сотрудников.