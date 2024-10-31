Блиновская за раскрутку «Марафона желаний» платила блогерам по полмиллиона
SHOT: Блиновская оплачивала свой марафон со счётов ИП собственных сотрудников
Елена Блиновская просила своих сотрудников оформлять на себя ИП, чтобы оплачивать с них продвижение «Марафона желаний». По данным SHOT, за рекламный пост у других более раскрученных блогеров «королева марафонов» платила на заре карьеры не менее полумиллиона рублей. Так, например, Виктории Боне она заплатила 519 000, а Надин Серовски взяла с неё уже 800 тысяч рублей.
Блиновская в зале суда. Видео © SHOT
Как стало известно SHOT, Блиновская прошла тренинг по желаниям в середине 2010-х, а потом вдохновилась и создала уже свой аналогичный марафон в 2017 году. По словам экс-сотрудников Блиновской, когда дело пошло в гору, для узнаваемости своего инфопродукта Елена наняла команду. В том числе менеджера по работе с блогерами, который искал медийных персон для размещения постов и продвижения. С блогерами-юрлицами заключали договор, но, как утверждают бывшие участники команды марафонщицы, все денежные операции шли не через ИП Блиновской, а через ИП, которые были созданы на её сотрудников.
Как утверждают экс-участники команды блогерши, с нескольких ИП переводили средства за размещение рекламных постов «Марафона желаний». Если сумма небольшая, переводили на карту блогера без договора. Зарплата же таких сотрудников, на которые оформлялись сторонние ИП, могла доходить до четырёх миллионов рублей.
Напомним, 18 сентября московский суд принял постановление о признании правомерным заключения Блиновской под стражу до 2 февраля 2025 года по делу о неуплате налогов. В октябре с нескольких счетов инфопредпринимательницы были сняты аресты на сумму свыше 165 миллионов рублей. Кроме того, «королева марафонов» продала свою квартиру в столице за 90 миллионов, но это была лишь капля в её миллиардном долге. Впоследствии Блиновской разрешили в целях дальнейшего погашения задолженности продать Lamborghini Urus. 24 октября её недвижимость была выставлена на продажу для погашения долгов.
ТАСС / Владимир Гердо