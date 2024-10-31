Проверка обнаружила множество нарушений на АЗС в Дагестане, где произошёл взрыв
Следствие обнаружило множество нарушений во время проверки после взрыва на АЗС в пригородном районе Махачкалы. Установлено, что собственники не соблюдали пожарную, промышленную безопасность и игнорировал ряд других законов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
«В ходе надзорных мероприятий в деятельности автозаправочной станции выявлены нарушения требований пожарной и промышленной безопасности, экологического, градостроительного законодательства, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — уточняется в тексте.
Возбуждены дела сразу по нескольким соответствующим статьям КоАП РФ. Сейчас деятельность АЗС полностью остановлена, возобновление работы возможно после устранения всех нарушений.
Напомним, 27 сентября на АЗС в Новом Хушете произошли два мощных взрыва. Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе дети. Позже выяснилось, что заправка работала с нарушениями. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, владелец станции арестован. Также приостановили работу соседние к месту ЧП автозаправочные станции, опасаясь проверок.