Проверка обнаружила множество нарушений на АЗС в Дагестане, где произошёл взрыв

Следствие обнаружило множество нарушений во время проверки после взрыва на АЗС в пригородном районе Махачкалы. Установлено, что собственники не соблюдали пожарную, промышленную безопасность и игнорировал ряд других законов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.