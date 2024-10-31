Дональд Трамп даст интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону
Дональд Трамп и Такер Карлсон. Обложка © flickr / Gage Skidmore / flickr / Gage Skidmore
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вскоре примет участие в интервью с известным американским журналистом Такером Карлсоном. Эту информацию ведущий опубликовал в телеграм-канале.
Планируется, что беседа начнётся после 21:45 по восточному времени США (04:45 мск). Для Трампа это будет первое интервью после инцидентов, связанных с покушениями на его жизнь, а также выхода Джо Байдена из предвыборной гонки.
Ранее Карлсон выразил мнение, что возможный приход Трампа в Белый дом будет напоминать возвращение главы семьи. Журналист подчеркнул, что республиканец планирует провести «жёсткую взбучку» в стране.
Напомним, президентские выборы состоятся в США уже 5 ноября. Американский вице-президент Камала Харрис официально стала кандидатом на должность главы Белого дома от Демократической партии. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Республиканскую партию будет представлять бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп и сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Американский лидер Джо Байден уже досрочно проголосовал на выборах.