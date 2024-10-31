Дональд Трамп даст интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вскоре примет участие в интервью с известным американским журналистом Такером Карлсоном. Эту информацию ведущий опубликовал в телеграм-канале.

Планируется, что беседа начнётся после 21:45 по восточному времени США (04:45 мск). Для Трампа это будет первое интервью после инцидентов, связанных с покушениями на его жизнь, а также выхода Джо Байдена из предвыборной гонки.