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Регион
2 ноября, 07:44

Ещё одному надзирателю липецкого ИК предъявили обвинение из-за побега зэков

Следствие предъявило обвинение в халатности ещё одному сотруднику исполнительной колонии в Липецкой области, откуда сбежали шестеро заключённых. Речь идёт о начальнике цеха ИК, который должен был контролировать нахождение зэков на закреплённых за ними рабочих местах и пресекать их бесконтрольные передвижения.

«Предъявлено обвинение начальнику цеха Центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)»,сообщает СК по региону.

По мнению следователей, обвиняемый ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности, что позволило заключённым спокойно готовиться к побегу на протяжении трёх месяцев.

В корпусе липецкой ИК, где сидит киллер Солдат, нашли мобильники после побега зеков
В корпусе липецкой ИК, где сидит киллер Солдат, нашли мобильники после побега зеков

Напомним, 26 октября шестеро заключённых из ИК-2 под Липецком сбежали через вырытый ими 60-метровый туннель. Преступники отбывали срок по статьям о продаже наркотиков, изнасилованиях и педофилии. Пятеро беглецов были схвачены, шестого ищут. По мнению правоохранителей, у преступников был сообщник в ИК, который прикрывал их во время создания подкопа. Уже предъявлено обвинение в халатности сотруднику колонии Ярославу Швецову, который занимал пост главы Центра трудовой адаптации осуждённых ИК-2.

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Telegram / Ирина Волк

Татьяна Миссуми
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