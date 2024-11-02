Ещё одному надзирателю липецкого ИК предъявили обвинение из-за побега зэков

Следствие предъявило обвинение в халатности ещё одному сотруднику исполнительной колонии в Липецкой области, откуда сбежали шестеро заключённых. Речь идёт о начальнике цеха ИК, который должен был контролировать нахождение зэков на закреплённых за ними рабочих местах и пресекать их бесконтрольные передвижения.