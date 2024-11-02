В России пообещали продолжение сокрушительных «ударов возмездия» по Украине

Он отметил, что ВС РФ отвечают на террористические удары противника не спонтанно, а тщательно продумывая каждый шаг и проводя разведку.

«Конечно, хотелось бы их («ударов возмездия», — Прим. Life.ru) больше. Но Генштабу виднее, в какой ситуации и в каких условиях это сделать. В зависимости от военно-политического ситуации на Украине, и от ситуации на линии боевого соприкосновения. Но такие удары наносятся. И в дальнейшем будут наноситься», — отметил эксперт.