В России пообещали продолжение сокрушительных «ударов возмездия» по Украине
Полковник Алёхин: Серия «ударов возмездия» по Украине продолжится
ВСУ не следует расслабляться, ведь «удары возмездия» по Украине продолжатся. Об этом заявил ветеран боевых действий, полковник запаса Геннадий Алёхин в эфире радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что ВС РФ отвечают на террористические удары противника не спонтанно, а тщательно продумывая каждый шаг и проводя разведку.
«Конечно, хотелось бы их («ударов возмездия», — Прим. Life.ru) больше. Но Генштабу виднее, в какой ситуации и в каких условиях это сделать. В зависимости от военно-политического ситуации на Украине, и от ситуации на линии боевого соприкосновения. Но такие удары наносятся. И в дальнейшем будут наноситься», — отметил эксперт.
В частности, серия «ударов возмездия» по Киеву была нанесена российскими военными минувшей ночью. В результате были поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации иностранных наёмников. Также атакованы объекты в районе аэропорта Борисполь и в Вышгороде. Чуть ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что генштаб ВСУ в Киеве был атакован в качестве «удара возмездия» за атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе. Украинский дрон впервые атаковал Чечню утром 29 октября. Предположительно, для атаки ВСУ могли использовать беспилотник PD-2. Позже Кадыров объявил, что в здании университета находилось до 10 украинских пленных и что Киев погубил своих же солдат.
VK / Минобороны России