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Регион
4 ноября, 14:24

Вирус Коксаки проник на Кубань

В Краснодарском крае выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки

В Краснодарском крае выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«Никакой вспышечной и очаговой заболеваемости в крае нет, зарегистрированы единичные разрозненные случаи», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

При этом точное количество случаев заражения журналистам не назвали.

Напомним, что в Турции случилась вспышка вируса Коксаки, из-за чего заразилось несколько десятков детей и взрослых. Власти республики заявили, что отдыхающие в Белеке не жаловались на вирус. В местных отелях также отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов. Тем не менее россияне бьют тревогу из-за распространение вируса Коксаки в садиках и школах. Роспотребнадзор объявил о начале проверки утренних фильтров в школах и садах из-за вспышки заболеваемости.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

Дарья Нарыкова
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