Вирус Коксаки проник на Кубань
В Краснодарском крае выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки
В Краснодарском крае выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
«Никакой вспышечной и очаговой заболеваемости в крае нет, зарегистрированы единичные разрозненные случаи», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.
При этом точное количество случаев заражения журналистам не назвали.
Напомним, что в Турции случилась вспышка вируса Коксаки, из-за чего заразилось несколько десятков детей и взрослых. Власти республики заявили, что отдыхающие в Белеке не жаловались на вирус. В местных отелях также отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов. Тем не менее россияне бьют тревогу из-за распространение вируса Коксаки в садиках и школах. Роспотребнадзор объявил о начале проверки утренних фильтров в школах и садах из-за вспышки заболеваемости.
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