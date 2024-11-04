Вирус Коксаки проник на Кубань

В Краснодарском крае выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«Никакой вспышечной и очаговой заболеваемости в крае нет, зарегистрированы единичные разрозненные случаи», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.