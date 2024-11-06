«Королева марафонов» Блиновская передумала становиться банкротом

«Королева марафонов» Елена Блиновская, которая сейчас находится под стражей по делу о мошенничестве, передумала просить суд признавать её банкротом. В беседе с газетой «Известия» её арбитражный адвокат Иван Морозов рассказал, что блогерша обратится к суду с просьбой отложить рассмотрение данного вопроса.

«Елена способна самостоятельно погасить все свои долги. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями её имущества, в частности, речь идёт о доме в коттеджном посёлке «Миллениум Парк», — пояснил адвокат.