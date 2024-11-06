«Королева марафонов» Блиновская передумала становиться банкротом
«Известия»: Блогерша Блиновская решила просить суд не признавать её банкротом
Елена Блиновская. Обложка Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya
«Королева марафонов» Елена Блиновская, которая сейчас находится под стражей по делу о мошенничестве, передумала просить суд признавать её банкротом. В беседе с газетой «Известия» её арбитражный адвокат Иван Морозов рассказал, что блогерша обратится к суду с просьбой отложить рассмотрение данного вопроса.
«Елена способна самостоятельно погасить все свои долги. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями её имущества, в частности, речь идёт о доме в коттеджном посёлке «Миллениум Парк», — пояснил адвокат.
В случае продажи имущества, выплаты ипотеки за дом и долга перед ФНС, оснований для признания Блиновской банкротом не будет, продолжил юрист. Однако как считают эксперты, погашение долга никак не повлияет на ход уголовного дела, ведь неуплата налогов это не единственная вменяемая ей статья.
Напомним, 18 сентября московский суд принял постановление о признании правомерным заключения Блиновской под стражу до 2 февраля 2025 года по делу о неуплате налогов. В октябре с нескольких счетов предпринимательницы были сняты аресты на сумму свыше 165 миллионов рублей. Кроме того, «королева марафонов» продала свою квартиру в столице за 90 миллионов, но это была лишь капля в её миллиардном долге. Впоследствии Блиновской разрешили в целях дальнейшего погашения задолженности продать Lamborghini Urus. 24 октября её недвижимость была выставлена на продажу для погашения долгов.