Суд арестовал обвиняемого в поножовщине в супермаркете «Окей» до 25 декабря

Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Артемьева, который напал с ножом на посетителей магазина «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. После происшествия в отношении него возбудили уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц.