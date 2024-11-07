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7 ноября, 09:56

Суд арестовал обвиняемого в поножовщине в супермаркете «Окей» до 25 декабря

Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Артемьева, который напал с ножом на посетителей магазина «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. После происшествия в отношении него возбудили уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц.

Обвиняемый в поножовщине в магазине «Окей» в суде. Видео © Прокуратура Санкт-Петербурга

«С учётом мнения прокурора, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 25 декабря 2024 года», — информирует прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

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Напомним, что утром 25 октября мужчина с двумя кухонными ножами вломился в гипермаркет «Окей» и ранил четырёх человек, после чего был остановлен одним из посетителей магазина. Полицейские установили личность нападавшего — им оказался 44-летний Юрий, ранее занимавшийся фехтованием. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против него. Росгвардия также опубликовала видео с первых минут после инцидента.

Обложка ©

Прокуратура Санкт-Петербурга

Марина Фещенко
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