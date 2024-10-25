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25 октября, 10:57

В крови и на носилках. МВД показало на видео психа с ножами из «Окея»

МВД показало видео с задержанным за резню в магазине «Окей» в Петербурге

МВД опубликовало кадры оперативной съёмки с места происшествия в супермаркете «Окей» на проспекте Космонавтом в Петербурге, где произошла резня. Об этом пишет представитель ведомства Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Кадры с места происшествия в магазине «Окей». Видео © Telegram / Ирина Волк

На видео полицейские на носилках уносят задержанного с перебинтованной головой, а прибывшие врачи оказывают помощь пострадавшим на месте.

Устроивший резню в гипермаркете в Петербурге состоял в чатах помощи украинцам
Устроивший резню в гипермаркете в Петербурге состоял в чатах помощи украинцам

Напомним, что утром 25 октября псих с двумя кухонными ножами вломился в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. Он порезал четырёх человек, после чего его нейтрализовал один из посетителей. Полицейские установили личность нападавшего, им оказался 44-летний Юрий А., который ранее занимался фехтованием. СК РФ возбудил в его отношении уголовное дело. Росгвардия также опубликовала видео первых минут после резни.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Владимир Озеров
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