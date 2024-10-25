В крови и на носилках. МВД показало на видео психа с ножами из «Окея»
МВД показало видео с задержанным за резню в магазине «Окей» в Петербурге
МВД опубликовало кадры оперативной съёмки с места происшествия в супермаркете «Окей» на проспекте Космонавтом в Петербурге, где произошла резня. Об этом пишет представитель ведомства Ирина Волк в своём телеграм-канале.
Кадры с места происшествия в магазине «Окей». Видео © Telegram / Ирина Волк
На видео полицейские на носилках уносят задержанного с перебинтованной головой, а прибывшие врачи оказывают помощь пострадавшим на месте.
Напомним, что утром 25 октября псих с двумя кухонными ножами вломился в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. Он порезал четырёх человек, после чего его нейтрализовал один из посетителей. Полицейские установили личность нападавшего, им оказался 44-летний Юрий А., который ранее занимался фехтованием. СК РФ возбудил в его отношении уголовное дело. Росгвардия также опубликовала видео первых минут после резни.
Telegram / Ирина Волк