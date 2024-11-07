Артёму Чекалину смягчили меру пресечения, разрешив общаться с родными
Артём Чекалин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/artem_chek
Артёму Чекалину смягчили меру пресечения — теперь он может общаться с родным братом и близкой роднёй. По информации Life.ru, до этого такие контакты не позволялись, потому что родственник блогера проходил по делу свидетелем.
Адвокаты Чекалиных в зале суда. Видео © Life.ru
Как передаёт наш корреспондент с заседания, суд принял решение оставить Чекалина под домашним арестом. Ему, как и экс-супруге, могут дать до пяти лет исправительной колонии за отмывание средств в размере порядка 250 миллионов рублей через марафоны. Артём Чекалин, по мнению следствия, был автором этой схемы.
Напомним, что Артём Чекалин в очередной раз отправился под домашний арест в начале октября, за ним последовала его экс-супруга Лерчек. На них, а также их партнёра по бизнесу, завели уголовное дело — по обвинению в выводе средств через Дубай по поддельным документам на сумму свыше 250 миллионов рублей за шесть месяцев. Сегодня стало известно, что Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты Лерчек и оставил её под домашним арестом.