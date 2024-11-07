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Регион
7 ноября, 10:21

Артёму Чекалину смягчили меру пресечения, разрешив общаться с родными

Артём Чекалин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/artem_chek

Артём Чекалин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/artem_chek

Артёму Чекалину смягчили меру пресечения — теперь он может общаться с родным братом и близкой роднёй. По информации Life.ru, до этого такие контакты не позволялись, потому что родственник блогера проходил по делу свидетелем.

Адвокаты Чекалиных в зале суда. Видео © Life.ru

Как передаёт наш корреспондент с заседания, суд принял решение оставить Чекалина под домашним арестом. Ему, как и экс-супруге, могут дать до пяти лет исправительной колонии за отмывание средств в размере порядка 250 миллионов рублей через марафоны. Артём Чекалин, по мнению следствия, был автором этой схемы.

Бизнес-партнёра Чекалиных отправили под домашний арест по делу о выводе денег
Бизнес-партнёра Чекалиных отправили под домашний арест по делу о выводе денег

Напомним, что Артём Чекалин в очередной раз отправился под домашний арест в начале октября, за ним последовала его экс-супруга Лерчек. На них, а также их партнёра по бизнесу, завели уголовное дело — по обвинению в выводе средств через Дубай по поддельным документам на сумму свыше 250 миллионов рублей за шесть месяцев. Сегодня стало известно, что Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты Лерчек и оставил её под домашним арестом.

Юрий Лысенко
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