Осуждённый на 24 года за убийство жены Бишимбаев таинственно исчез из колонии
AIRAN: Осуждённый за убийство жены экс-министр Бишимбаев исчез из колонии
Куандык Бишимбаев. Обложка © TACC / Ольга Ибраева
Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, осуждённый почти на четверть века за расправу над женой, загадочным образом пропал из колонии. О его исчезновении узнали журналисты телеканала AIRAN.
По данным журналистов, экс-чиновник после приговора должен был отправиться в колонию, которая находится в селе Аршалы. Съёмочная группа телеканала отправилась проверить Бишимбаева, однако оказалось, что его в исправительном учреждении нет. Правоохранительные органы Казахстана до сих пор не обнародовали информацию о местонахождении бывшего министра после приговора.
Напомним, что в ноябре 2023 года Куандык Бишимбаев насмерть забил свою супругу Салтанат Нукенову в одном из ресторанов Астаны. Чиновник просто наблюдал, как умирает его возлюбленная, и даже попытался скрыть следы расправы. Благодаря огласке дело всколыхнуло не только Казахстан, но и страны СНГ. Во время судебного процесса Бишимбаев признал свою вину, но лишь частично. Его приговорили к 24 годам тюрьмы. Также недавно суд взыскал с Бишимбаева 16,8 миллиона тенге (более трёх миллионов рублей) за материальный и моральный ущерб. Иск подавал брат Салтанат Нукеновой. Что стояло за убийством и другие подробности этой страшной истории — в материале Life.ru.