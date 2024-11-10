Осуждённый на 24 года за убийство жены Бишимбаев таинственно исчез из колонии

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, осуждённый почти на четверть века за расправу над женой, загадочным образом пропал из колонии. О его исчезновении узнали журналисты телеканала AIRAN .

По данным журналистов, экс-чиновник после приговора должен был отправиться в колонию, которая находится в селе Аршалы. Съёмочная группа телеканала отправилась проверить Бишимбаева, однако оказалось, что его в исправительном учреждении нет. Правоохранительные органы Казахстана до сих пор не обнародовали информацию о местонахождении бывшего министра после приговора.