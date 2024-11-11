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Регион
11 ноября, 09:29

Экс-министра экономики Казахастана Бишимбаева перевели в другую колонию

Экс-министр экономики Казахстана Куaндык Бишимбаев. Фото © YouTube / Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

Экс-министр экономики Казахстана Куaндык Бишимбаев. Фото © YouTube / Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

Экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, осуждённого за жестокую расправу над супругой Салтанат Нукеновой, перевели в другую колонию. Об этом сообщил адвокат осужденного чиновника Ерлан Газымжанов.

По имеющимся данным, экс-министр был переведён в исправительное учреждение максимальной безопасности в городе Степногорск.

«Он находится в таких же условиях, как и все. В обычных условиях, никаких привилегий нет», — добавил адвокат, передаёт местное издание Tengrinews.

Адвокат осуждённого Бишимбаева отметил, что слухи об исчезновении были распространены якобы намеренно. Он заявил, что журналистам следовало сначала узнать информацию у него, и лишь затем распространяться.

Осуждённый на 24 года за убийство жены Бишимбаев таинственно исчез из колонии
Осуждённый на 24 года за убийство жены Бишимбаев таинственно исчез из колонии

Напомним, 9 ноября прошлого года экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену в ресторане в Астане. После он пытался скрыть факт содеянного. После случившегося в Казахстане приняли так называемый закон Салтанат, который ужесточает наказание за убийство, избиение и насильственные преступления против женщин и детей. Благодаря огласке дело всколыхнуло не только Казахстан, но и страны СНГ. Во время судебного процесса Бишимбаев признал свою вину, но лишь частично. Его приговорили к 24 годам тюрьмы.

Мария Любицкая
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