Экс-министра экономики Казахастана Бишимбаева перевели в другую колонию
Экс-министр экономики Казахстана Куaндык Бишимбаев. Фото © YouTube / Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты
Экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, осуждённого за жестокую расправу над супругой Салтанат Нукеновой, перевели в другую колонию. Об этом сообщил адвокат осужденного чиновника Ерлан Газымжанов.
По имеющимся данным, экс-министр был переведён в исправительное учреждение максимальной безопасности в городе Степногорск.
«Он находится в таких же условиях, как и все. В обычных условиях, никаких привилегий нет», — добавил адвокат, передаёт местное издание Tengrinews.
Адвокат осуждённого Бишимбаева отметил, что слухи об исчезновении были распространены якобы намеренно. Он заявил, что журналистам следовало сначала узнать информацию у него, и лишь затем распространяться.
Напомним, 9 ноября прошлого года экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену в ресторане в Астане. После он пытался скрыть факт содеянного. После случившегося в Казахстане приняли так называемый закон Салтанат, который ужесточает наказание за убийство, избиение и насильственные преступления против женщин и детей. Благодаря огласке дело всколыхнуло не только Казахстан, но и страны СНГ. Во время судебного процесса Бишимбаев признал свою вину, но лишь частично. Его приговорили к 24 годам тюрьмы.