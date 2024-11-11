Экс-министра экономики Казахастана Бишимбаева перевели в другую колонию

Экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, осуждённого за жестокую расправу над супругой Салтанат Нукеновой, перевели в другую колонию. Об этом сообщил адвокат осужденного чиновника Ерлан Газымжанов.

По имеющимся данным, экс-министр был переведён в исправительное учреждение максимальной безопасности в городе Степногорск.

«Он находится в таких же условиях, как и все. В обычных условиях, никаких привилегий нет», — добавил адвокат, передаёт местное издание Tengrinews.