Суд вынес приговор другу Понасенкова*, случайно убившему Диброва
Юриста Зарипова приговорили к году ограничения свободы после потасовки на Арбате
Друга историка-иноагента Евгения Понасенкова* приговорили к году ограничения свободы и штрафу после того, как в прошлом году он толкнул мужчину, а тот впоследствии умер. Такое решение принял Хамовнический районный суд Москвы.
Рамис Зарипов в зале суда. Видео © Mash
В течение года Рамису Зарипову запрещено менять место жительства и выезжать из Московского региона. Также он должен будет выплать 512 тысяч рублей моральной компенсации.
Напомним, в начале июня прошлого года на Арбате в Москве произошёл конфликт с участием историка Евгения Понасенкова*. Его приятель, юрист Рамис Зарипов, толкнул мужчину. В итоге пострадавший — 55-летний гендиректор юридической фирмы Олег Дибров — попал в реанимацию. Сам Понасенков* утверждает, что инициатором конфликта стал нетрезвый незнакомец, которого историк обозвал «грязным брюхатым алкашом». Дибров умер 10 июля 2023 года в больнице, не приходя в сознание. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Позже Зарипов раскрыл Лайфу стратегию защиты в суде.
* Включён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.