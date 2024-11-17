МИД Абхазии заявил о негативном влиянии протестов на отношения с Россией
Протестующие в Абхазии. Обложка © YouTube / RTVI News
Министерство иностранных дел Абхазии официально охарактеризовало события, произошедшие 15 ноября, как попытку государственного переворота. В ведомстве подчеркнули, что такие действия наносят серьёзный урон международному имиджу республики и ухудшают отношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией.
«Произошедшее наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией», — говорится в заявлении.
В министерстве также сообщили, что президент республики Аслан Бжания находится в стране и продолжает исполнять свои обязанности. Власти приняли меры для обеспечения стабильности, а все государственные учреждения функционируют в обычном режиме.
Напомним, протесты в Абхазии начались 11 ноября после задержания оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Демонстранты потребовали сначала внести изменения в земельные законы республики. 15 ноября протесты усилились: митингующие захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме и вручили президенту Аслану Бжании требование об отставке. Президент назвал протесты попыткой государственного переворота. 17 ноября Бжания предупредил о возможных отключениях электроэнергии в связи с кризисом.