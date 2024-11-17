МИД Абхазии заявил о негативном влиянии протестов на отношения с Россией

Министерство иностранных дел Абхазии официально охарактеризовало события, произошедшие 15 ноября, как попытку государственного переворота. В ведомстве подчеркнули, что такие действия наносят серьёзный урон международному имиджу республики и ухудшают отношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией.

«Произошедшее наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией», — говорится в заявлении.