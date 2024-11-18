В Сети появились эксклюзивные фото с выпускного лётчика-предателя Кузьминова

RT показал эксклюзивные кадры с лётчиком-перебежчиком Максимом Кузьминовым, который угнал вертолёт и убил товарищей. На снимках 2018 года можно увидеть его на выпускном в Сызранском авиационном училище. На тот момент никто и не подозревал, что этот улыбчивый парень в российской форме способен пойти на предательство Родины.