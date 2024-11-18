В Сети появились эксклюзивные фото с выпускного лётчика-предателя Кузьминова
Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов на выпускном в училище в 2018 году. Фото © Telegram / RT на русском
RT показал эксклюзивные кадры с лётчиком-перебежчиком Максимом Кузьминовым, который угнал вертолёт и убил товарищей. На снимках 2018 года можно увидеть его на выпускном в Сызранском авиационном училище. На тот момент никто и не подозревал, что этот улыбчивый парень в российской форме способен пойти на предательство Родины.
Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов на выпускном в училище в 2018 году. Фото © Telegram / RT на русском
Напомним, в конце августа 2023 года командир экипажа российского Ми-8АМТШ Максим Кузьминов изменил курс вертолёта и посадил его в Харьковской области. Товарищи лётчика не знали о его коварном плане и были убиты. После побега из РФ Кузьминов скрывался в Испании, где в феврале 2024 года его ликвидировали двое неизвестных на парковке. Сообщается, что перебежчик пытался скрыться от нападавших, а затем упал на землю. Его похоронили в безымянной могиле.
Отец Кузьминова сравнил сына с Иудой. Мужчина признался, что ему жаль предателя, так как он променял Родину на «такую мелочь». После случившегося в РФ усилили меры по выявлению перебежчиков. Теперь за каждым воинским составом закреплён сотрудник особого отдела Департамента военной контрразведки ФСБ. Каждый из них несёт персональную ответственность за противодействие спецслужбам противника.