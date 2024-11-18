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18 ноября, 18:18

В Сети появились эксклюзивные фото с выпускного лётчика-предателя Кузьминова

Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов на выпускном в училище в 2018 году. Фото © Telegram / RT на русском

Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов на выпускном в училище в 2018 году. Фото © Telegram / RT на русском

RT показал эксклюзивные кадры с лётчиком-перебежчиком Максимом Кузьминовым, который угнал вертолёт и убил товарищей. На снимках 2018 года можно увидеть его на выпускном в Сызранском авиационном училище. На тот момент никто и не подозревал, что этот улыбчивый парень в российской форме способен пойти на предательство Родины.

Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов на выпускном в училище в 2018 году. Фото © Telegram / RT на русском

Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов на выпускном в училище в 2018 году. Фото © Telegram / RT на русском

Напомним, в конце августа 2023 года командир экипажа российского Ми-8АМТШ Максим Кузьминов изменил курс вертолёта и посадил его в Харьковской области. Товарищи лётчика не знали о его коварном плане и были убиты. После побега из РФ Кузьминов скрывался в Испании, где в феврале 2024 года его ликвидировали двое неизвестных на парковке. Сообщается, что перебежчик пытался скрыться от нападавших, а затем упал на землю. Его похоронили в безымянной могиле.

Отец Кузьминова сравнил сына с Иудой. Мужчина признался, что ему жаль предателя, так как он променял Родину на «такую мелочь». После случившегося в РФ усилили меры по выявлению перебежчиков. Теперь за каждым воинским составом закреплён сотрудник особого отдела Департамента военной контрразведки ФСБ. Каждый из них несёт персональную ответственность за противодействие спецслужбам противника.

Как вербовали Максима Кузьминова, согласившегося на убийство пилотов и угон вертолёта
Как вербовали Максима Кузьминова, согласившегося на убийство пилотов и угон вертолёта
Алёна Зиновьева
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