Музыканты группы «На-На» приехали проститься с Владимиром Лёвкиным
Солисты «На-На» приехали проститься с Владимиром Лёвкиным. Обложка © Life.ru
Нынешние и бывшие участники группы «На-На» приехали на Троекуровское кладбище в Москве, чтобы проститься с экс-солистом коллектива Владимиром Лёвкиным. Корреспондент Life.ru снял кадры с места церемонии.
Музыканты группы «На-На» приехали проститься с Владимиром Лёвкиным. Видео © Life.ru
Попрощаться с Лёвкиным приехали все из нынешнего состава группы: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, а также бывший солист Павел Соколов. Они рассказали, что в последнее время общались нечасто, а тему здоровья затрагивали редко: после ремиссии казалось, что артист справился с раком и поднимать эту тему не было повода — больше обсуждали творческие и семейные дела.
Группа «На-На» прощается с Владимиром Лёвкиным. Фото © Life.ru
Напомним, Владимир Лёвкин умер 17 ноября. В 2003 году у него нашли рак лимфатической системы. Весть о кончине Лёвкина ошарашила Валерия Юрина. Алибасов высказался о судьбе почившего Лёвкина после ухода из «На-На». Он заявил, что певец был ярким артистом, но потерял известность, покинув группу. Кстати, Алибасов признался, что не общался с Лёвкиным на протяжении 10 лет. А концертный директор рассказал о состоянии артиста перед смертью.