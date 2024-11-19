Музыканты группы «На-На» приехали проститься с Владимиром Лёвкиным

Попрощаться с Лёвкиным приехали все из нынешнего состава группы: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, а также бывший солист Павел Соколов. Они рассказали, что в последнее время общались нечасто, а тему здоровья затрагивали редко: после ремиссии казалось, что артист справился с раком и поднимать эту тему не было повода — больше обсуждали творческие и семейные дела.