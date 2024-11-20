«Он что, зверь?!» Жена потребовала не обливать Алибасова грязью из-за похорон Лёвкина
Жена Алибасова заявила, что он помогал Лёвкину после его ухода из группы «На-На»
Могила Владимира Лёвкина. Фото © Life.ru
Жена Бари Алибасова опровергла информацию о том, что между её мужем и Владимиром Лёвкиным был давний конфликт. СМИ пестрят новостями, что продюсер так и не смог простить певцу его уход из группы «На-На» в свободное плавание. Якобы даже поэтому Алибасов не пришёл проститься с бывшим подопечным.
По словам Татьяны Улановой, Бари не держит ни на кого зла. В интервью aif.ru она подтвердила, что после ухода Лёвкина из группы между ними действительно были какие-то тёрки, но конфликт быстро был исчерпан. Жена Алибасова сообщила, что смерть Лёвкина стала для него потрясением — ему даже стало плохо со здоровьем. В окружении певца считали, что он победил рак, и никто не ожидал такого исхода.
«Изумление: «Почему?! Он же молодой! Сколько ему лет? Я говорю: «Рак же был!» А Бари: «Но он же вылечился!» К сожалению, бесследно такие истории не проходят. Иммунитет у человека падает. И он может умереть совершенно по другой причине. В том числе, от какого-нибудь вируса. В окружении Володи уже не вспоминали о его диагнозе. Думали, справился человек. Победил. Но вышло иначе...» — процитировала Уланова диалог с супругом.
Она призналась, что ей больно читать прессу, где пишут, что Алибасов намеренно проигнорировал похороны Лёвкина. Она напомнила, что после ухода певца из «На-На» Алибасов всячески помогал ему. Например, купил квартиру. Просто он этим никогда не хвастал, подчеркнула супруга Бари Каримовича. Она с возмущением обратила внимание и на публикации СМИ, которые «обливают грязью» продюсера за отсутствие на похоронах Лёвкина.
«А вы думаете, ему легко было приехать и увидеть человека, с которым он десять лет проработал, в гробу? Он что, зверь?», – вопрошает Татьяна.
Напомним, Владимир Лёвкин ушёл из жизни 17 ноября. В 2003 году у него была диагностирована онкология лимфатической системы. После длительного лечения болезнь отступила, но вернулась спустя несколько лет. Life.ru освещал церемонию прощания с артистом. На похороны пришли нынешние участники группы «На-На», а также бывший солист Павел Соколов. В последний путь Лёвкина проводили Кай Метов, Денис Майданов, Марина Хлебникова, Юлия Беретта и Пит Джексон из группы «Премьер-министр». На траурной церемонии присутствовали дочь и жена умершего. 12-летняя Ника со слезами на глазах заявила, что отец уехал в больницу, не прощаясь. Тогда она даже не могла предположить, что видит его в последний раз живым.