«‎Он что, зверь?!» Жена потребовала не обливать Алибасова грязью из-за похорон Лёвкина

Жена Бари Алибасова опровергла информацию о том, что между её мужем и Владимиром Лёвкиным был давний конфликт. СМИ пестрят новостями, что продюсер так и не смог простить певцу его уход из группы «На-На» в свободное плавание. Якобы даже поэтому Алибасов не пришёл проститься с бывшим подопечным.

По словам Татьяны Улановой, Бари не держит ни на кого зла. В интервью aif.ru она подтвердила, что после ухода Лёвкина из группы между ними действительно были какие-то тёрки, но конфликт быстро был исчерпан. Жена Алибасова сообщила, что смерть Лёвкина стала для него потрясением — ему даже стало плохо со здоровьем. В окружении певца считали, что он победил рак, и никто не ожидал такого исхода.

«Изумление: «Почему?! Он же молодой! Сколько ему лет? Я говорю: «Рак же был!» А Бари: «Но он же вылечился!» К сожалению, бесследно такие истории не проходят. Иммунитет у человека падает. И он может умереть совершенно по другой причине. В том числе, от какого-нибудь вируса. В окружении Володи уже не вспоминали о его диагнозе. Думали, справился человек. Победил. Но вышло иначе...» — процитировала Уланова диалог с супругом.

Она призналась, что ей больно читать прессу, где пишут, что Алибасов намеренно проигнорировал похороны Лёвкина. Она напомнила, что после ухода певца из «На-На» Алибасов всячески помогал ему. Например, купил квартиру. Просто он этим никогда не хвастал, подчеркнула супруга Бари Каримовича. Она с возмущением обратила внимание и на публикации СМИ, которые «‎обливают грязью» продюсера за отсутствие на похоронах Лёвкина.