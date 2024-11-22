Песков: Путин всё ещё открыт к контактам для выхода на «мирную траекторию»
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Владимир Путин всё ещё открыт к любым контактам, которые помогут выходу на «мирную траекторию» и деэскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава государства акцентировал на этом внимание в своём вчерашнем обращении.
«Открытость президента к контактам, <…> она была, есть и остается актуальной по сей день, об этом сказал сам глава государства», — сказал Песков журналистам.
Напомним, 21 ноября ВС РФ применили новую ракету в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными снарядами. Президент России Владимир Путин рассказал, что речь идёт о новейшей системе средней дальности «Орешник». Эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду) и неподвластны никаким системам ПВО. Пока Запад в шоке переваривает прошедшие пуски, в «Википедии» уже появилась статья об «Орешнике». В Кремле подчеркнули, что запуском ракеты Москва продемонстрировала свои возможности ответа Западу.