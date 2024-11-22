Песков: Путин всё ещё открыт к контактам для выхода на «мирную траекторию»

Владимир Путин всё ещё открыт к любым контактам, которые помогут выходу на «мирную траекторию» и деэскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава государства акцентировал на этом внимание в своём вчерашнем обращении.