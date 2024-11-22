В Госдуме заявили об агонии Запада из-за победы Трампа

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Запад находится в агонии из-за результатов выборов в США. По его словам, Дональд Трамп с большой вероятностью будет проводить менее «безумную» политику.

«Оцениваю, как совершенно непозволительной шаг коллективного Запада, команды, которая находится в агонии, понимая, что Трамп, став президентом, с большой вероятностью будет проводить гораздо менее безумную политику на российском направлении», — поделился Слуцкий своим мнением в эфире телеканала «Россия 24».

Глава комитета ГД по международным делам также напомнил, что Россия не угрожает, а лишь предупреждает. В РФ не стремятся развязать третью мировую войну, подчеркнул он.