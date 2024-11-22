В Госдуме заявили об агонии Запада из-за победы Трампа
Слуцкий: Запад находится в агонии из-за победы Трампа на выборах президента США
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Запад находится в агонии из-за результатов выборов в США. По его словам, Дональд Трамп с большой вероятностью будет проводить менее «безумную» политику.
«Оцениваю, как совершенно непозволительной шаг коллективного Запада, команды, которая находится в агонии, понимая, что Трамп, став президентом, с большой вероятностью будет проводить гораздо менее безумную политику на российском направлении», — поделился Слуцкий своим мнением в эфире телеканала «Россия 24».
Глава комитета ГД по международным делам также напомнил, что Россия не угрожает, а лишь предупреждает. В РФ не стремятся развязать третью мировую войну, подчеркнул он.
«Нужно воздержаться от развития событий, которые влекут за собой только ядерный гриб на горизонте и третью мировую войну, в которой не будет победителей», — добавил парламентарий.
Напомним, накануне вечером президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракета «Орешник» была выпущена по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на удары по территории РФ снарядами ATACMS и Storm Shadow, поставленными США и Великобританией. Лидер РФ подчеркнул, что данная система не боится любой ПВО. В США после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией. Зеленский испуганно заявил, что применение этих ракет якобы является шагом к эскалации конфликта. Тем временем в Минобороны сообщили, что все боевые блоки «Орешника» достигли цели.
Life.ru