Уходящий с поста президента США Джо Байден пытается максимально обострить ситуацию, в частности разрешая использование ATACMS. Его преемник, Дональд Трамп, столкнётся с выбором: продолжать поддерживать это напряжение или резко его снизить. Об этом заявил первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук и полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук. По его словам, для обоих вариантов нужны серьёзные аргументы. Изменение глобальной архитектуры безопасности, которое может произойти при ядерном применении, представляет собой достаточно веский довод.

«Сколько угодно можно потом говорить: это, дескать, русские первые начали, это они нанесли первыми ядерный удар. Но когда в этом алгоритме твоя вина всё равно очевидна, когда ты поднял эти ставки и создал условия для использования ядерного арсенала, это слишком высокий уровень ответственности для любого правительства США, демократического или республиканского. И не только США, надо сказать», — сказал Пинчук в беседе с «Царьград».