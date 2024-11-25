Жертвоприношение по-молдавски: Санду подставляет соратников ради сохранения репутации
Экс-премьер Молдавии Филат: Санду убила остатки экономики страны
Президент Молдавии Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar
Молдавский лидер Майя Санду ответственна за уничтожение остатков экономики республики, заявил бывший премьер-министр страны Владимир Филат. По его словам, именно провальная газовая политика президента стала смертным приговором для энергетической системы государства.
Экс-глава кабмина напомнил, что в 2021 году молдавские власти договорились с «Газпромом» о поставках газа на якобы «выгодных» для Кишинёва условиях с аудитом долгов «Молдовгаза». И хотя сделку курировала президент, ответственным за конечный провал договорённостей сделали вице-премьера Андрея Спыну, антирейтинг которого позже рухнул до рекордных значений.
«Контракт был подписан на условиях Майи Санду, и все медийные зондеркоманды власти объявили его отличным. Уже потом все поняли, что именно этот контракт убил остатки молдавской экономики, а Андрей Спыну стал символом обнищания молдавского народа. Почему-то именно Спыну, а не Майя Санду», — написал Филат в Telegram.
Благодаря НПО и медиа Санду ловко вывели из-под удара, а самого Спыну несколько дней назад и вовсе «вышвырнули на улицу», подчеркнул Филат. При этом президент Молдавии планирует вновь провернуть этот трюк, но на этот раз под ударом окажутся или премьер-министр Дорин Речан, или министр энергетики Виктор Парликов, которые нацелены на новые переговоры с РФ.
«Вопрос в том, кто станет следующим Андреем Спыну — новой фигурой, которую власть принесёт в жертву ради сохранения репутации», — подытожил экс-премьер.
Напомним, что энергетический кризис, в который Молдавию завела Майя Санду, не помешал ей переизбраться на второй президентский срок. При этом Кремль усомнился в честности итогов голосования, а в Госдуме и вовсе окрестили произошедшее госпереворотом.