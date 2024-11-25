Молдавский лидер Майя Санду ответственна за уничтожение остатков экономики республики, заявил бывший премьер-министр страны Владимир Филат. По его словам, именно провальная газовая политика президента стала смертным приговором для энергетической системы государства.

Экс-глава кабмина напомнил, что в 2021 году молдавские власти договорились с «Газпромом» о поставках газа на якобы «выгодных» для Кишинёва условиях с аудитом долгов «Молдовгаза». И хотя сделку курировала президент, ответственным за конечный провал договорённостей сделали вице-премьера Андрея Спыну, антирейтинг которого позже рухнул до рекордных значений.

«Контракт был подписан на условиях Майи Санду, и все медийные зондеркоманды власти объявили его отличным. Уже потом все поняли, что именно этот контракт убил остатки молдавской экономики, а Андрей Спыну стал символом обнищания молдавского народа. Почему-то именно Спыну, а не Майя Санду», — написал Филат в Telegram.

Благодаря НПО и медиа Санду ловко вывели из-под удара, а самого Спыну несколько дней назад и вовсе «вышвырнули на улицу», подчеркнул Филат. При этом президент Молдавии планирует вновь провернуть этот трюк, но на этот раз под ударом окажутся или премьер-министр Дорин Речан, или министр энергетики Виктор Парликов, которые нацелены на новые переговоры с РФ.