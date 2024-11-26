Вдова Лёвкина объяснила своё странное поведение на похоронах

Около недели назад близкие проводили в последний путь внезапно скончавшегося Владимира Лёвкина. Экс-солист группы «На-На» на протяжении десяти лет боролся с тяжёлым недугом, сообщают 7дней.ru. За годы лечения семья Лёвкина привыкла к мысли, что его жизнь может закончиться в любой момент. Владимир сам неоднократно обсуждал эту тему с близкими, поэтому его жена Марина и дети были в некотором смысле готовы к такому исходу.

На похоронах Лёвкина его жена не выглядела, как безутешная вдова. Она пришла на прощание с укладкой, макияжем и часто улыбалась. Такое поведение вызвало споры в Сети. Многие осудили Марину за её внешний вид и поведение на похоронах. Однако позже её поступок объяснил друг семьи.

Журналист Феликс Грозданов рассказал, что Лёвкин всегда любил, когда его жена выглядела эффектно и привлекала внимание. Несмотря на то что уход мужа и отца стал тяжелейшим ударом для Марины, он просил свою семью не убиваться по нему. Вероятно, Лёвкин не хотел бы, чтобы его жена и дочери плакали, кричали и рвали на себе волосы.

Марина подтвердила, что во время траурного мероприятия, можно сказать, выполняла последнюю просьбу любимого мужа. «Вовка жить не мог без моей улыбки... И терпеть не мог платки на голове», — сказала вдова в своё оправдание.

Кстати, накануне в СМИ попал слух о том, что смерть Лёвкина связана с его любовью к выпивке. Юлия Беретта опровергла эту информацию: по её словам, певец не злоупотреблял спиртным. Вдова сообщила, что Владимир боролся с коварной болезнью, которая могла дать о себе знать в любой момент. В то же время в документах указано, что Лёвкин умер не от последствий онкологии, а из-за осложнений на фоне пневмонии.