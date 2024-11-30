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Регион
30 ноября, 09:27

Министр Турции опроверг участие Анкары в боях за Алеппо

Глава МИД Турции Фидан: Турция не участвует в конфликте в Алеппо

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не участвует в текущем конфликте в сирийской провинции Алеппо. При этом государство предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности. Страна «никогда не позволит террористической структуре в Сирии превратиться в государство».

«Мы сказали нашим американским собеседникам, что мы чувствительно относимся к этому региону, как и они. Сказали, что с их стороны будет неверным выбор поддержать там эту структуру. США очень хорошо знают нашу решимость, а террористы в Сирии полностью от них зависят», приводит слова Фидана газета Yeni Şafak.

Министр также добавил, что в регионе не может быть никаких новых территориальных образований, кроме уже существующих. На данный момент главная цель Турции — «обеспечить территориальную целостность Сирии».

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Напоминаем, что 28 ноября боевики начали масштабное наступление на западе Алеппо. Согласно сообщениям СМИ, вооружённые группы захватили 13 близлежащих деревень и крупнейшую военную базу правительства в этом районе. В обороне от атак боевиков участвует российская авиация. ВКС России ликвидировали более 200 членов террористических группировок, включая «Джебхат ан-Нусра»*. 29 ноября был произведён обстрел студенческого городка Университета Алеппо — одного из крупнейших университетов Сирии, в результате чего имеются жертвы. Подробнее о том, как Сирийская армия ведёт контрнаступление на террористов в Идлибе и Алеппо и к чему это приведёт, — в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / Romy.Estradha

Наталья Афонина
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