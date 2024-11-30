Министр Турции опроверг участие Анкары в боях за Алеппо

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не участвует в текущем конфликте в сирийской провинции Алеппо. При этом государство предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности. Страна «никогда не позволит террористической структуре в Сирии превратиться в государство».

«Мы сказали нашим американским собеседникам, что мы чувствительно относимся к этому региону, как и они. Сказали, что с их стороны будет неверным выбор поддержать там эту структуру. США очень хорошо знают нашу решимость, а террористы в Сирии полностью от них зависят», — приводит слова Фидана газета Yeni Şafak.