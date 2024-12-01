Переобулись: Госдеп США спешно подтёр упоминание России в контексте событий в Грузии

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер скорректировал свой пост в соцсети X о приостановке стратегического партнёрства с Грузией. Изначально публикация заканчивалась словами о том, что Евросоюз является «оплотом против Кремля», но в новой версии эта формулировка пропала.