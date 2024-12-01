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1 декабря, 03:27

Переобулись: Госдеп США спешно подтёр упоминание России в контексте событий в Грузии

Госдеп США убрал упоминание России и ЕС из поста про партнёрство с Грузией

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер скорректировал свой пост в соцсети X о приостановке стратегического партнёрства с Грузией. Изначально публикация заканчивалась словами о том, что Евросоюз является «оплотом против Кремля», но в новой версии эта формулировка пропала.

«Мы осуждаем чрезмерное применение силы против граждан Грузии, реализующих своё право на протест, и приостановили наше стратегическое партнёрство с Грузией», — звучит концовка обновлённого поста дипломата.

Госдеп заявил о приостановке стратегического партнёрства США с Грузией
Госдеп заявил о приостановке стратегического партнёрства США с Грузией

Напомним, что 28 ноября премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объявил об отсрочке любых переговоров о вступлении республики в ЕС до 2028 года. В результате крупнейшие города страны охватили массовые протесты, которые переросли в жестокие стычки с силовиками. 30 ноября участники антиправительственных акций даже умудрились поджечь здание парламента на проспекте Руставели и обстрелять спецназ из фейерверкомёта. Несмотря на это, силовикам всё же удалось оттеснить толпу с помощью водомётов.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of State

Илья Пушкарев
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