Сирия нашла «американский след» в атаке террористов на Алеппо
В Сирии заявили, что в Алеппо боевики имели данные со спутников и связь Starlink
Террористы напали на Алеппо и смогли взять сирийский город под свой контроль, потому что располагали информацией со спутников и могли устанавливать связь при помощи Starlink. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к сирийским спецслужбам.
«Управление операциями на больших расстояниях говорит о широком применении космических спутников, не исключено, что использовались и технологии Starlink для координации действий штурмовых отрядов и управления средствами визуальной разведки в режиме реального времени», — пояснил собеседник агентства.
Он также добавил, что подобными технологиями располагают США и их возможные союзники, поэтому управление террористической операцией вполне могло координироваться из Вашингтона.
Напомним, 28 ноября боевики атаковали правительственные войска в Сирии и быстро добрались до Алеппо, захватив часть города. Позже террористы перешли в наступление в провинции Хама, но там Армия Сирии смогла не допустить их дальнейшего продвижения. В Дамаске уверены, что атаку могут курировать США и Израиль. В частности западные военные инструкторы ещё в сентябре были замечены в Сирии, а также есть данные о применении боевиками американских технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта, полагают сирийские спецслужбы.
ТАСС / АР