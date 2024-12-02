Сирия нашла «американский след» в атаке террористов на Алеппо

Террористы напали на Алеппо и смогли взять сирийский город под свой контроль, потому что располагали информацией со спутников и могли устанавливать связь при помощи Starlink. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к сирийским спецслужбам.

«Управление операциями на больших расстояниях говорит о широком применении космических спутников, не исключено, что использовались и технологии Starlink для координации действий штурмовых отрядов и управления средствами визуальной разведки в режиме реального времени», — пояснил собеседник агентства.