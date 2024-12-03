Глава немецкой общины Крыма Гемпель назвал послание Шольца Путину позорным
Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Развитие Германии возможно лишь в сотрудничестве с Россией, посему последнее обращение канцлера Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину является позорным. С таким заявлением выступил глава немецкой общины в Крыму Юрий Гемпель.
«Послание Шольца – позорно и не отвечает национальным интересам Германии, развитие которой возможно только в дружбе и взаимовыгодных партнёрских отношениях с Россией», — сказал Гемпель в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что антироссийская позиция Германии является исторической ошибкой, которую допустил Шольц. Своим обращением к Путину канцлер лишь подтвердил, что современная Германия выступает марионеткой США и их интересов. Гемпель призвал Берлин прислушиваться к сигналам Путина.
Напомним, ранее Олаф Шольц впервые за несколько лет посетил Киев, чтобы поговорить с Владимиром Зеленским. Предположительно, цель поездки состояла в оценке намерений экс-комика на завершение конфликта. Шольц обратился к Путину и заявил, что Германия будет поддерживать Украину до конца. Его слова раскритиковала украинская журналистка Диана Панченко и ирландский корреспондент Чей Боуз. Они оба считают Зеленского вором и диктатором, которого ненавидит народ.