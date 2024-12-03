Развитие Германии возможно лишь в сотрудничестве с Россией, посему последнее обращение канцлера Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину является позорным. С таким заявлением выступил глава немецкой общины в Крыму Юрий Гемпель.

«Послание Шольца – позорно и не отвечает национальным интересам Германии, развитие которой возможно только в дружбе и взаимовыгодных партнёрских отношениях с Россией», — сказал Гемпель в беседе с РИА «Новости».