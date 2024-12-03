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3 декабря, 13:21

«Нашли козла отпущения»: Родственники встали на защиту отца погибших под Красноярском детей

Тётя умерших под Красноярском детей заявила, что отца сделали «козлом отпущения»

Сестра мужчины из Красноярского края, четверо детей которого погибли из-за отравления, уверена, что её брата сделали «козлом отпущения» в трагической истории. Ирина заявила, что в ходе следствия не была проведена необходимая экспертиза.

«Ни один от дихлофоса не умер, ни один не отравился... Химики говорят, что от дихлофоса невозможно отравиться, а здесь нашли козла отпущения», — сказала женщина в беседе с RT.

Биолог назвал главные ошибки с дихлофосом на фоне гибели 4 детей и котёнка под Красноярском
Биолог назвал главные ошибки с дихлофосом на фоне гибели 4 детей и котёнка под Красноярском

Напомним, в сентябре в селе Красная Сопка в Красноярском крае произошла трагедия, унёсшая жизни четверых детей. Следствие назвало деструктивный яд причиной смерти малышей. СК предъявил обвинение отцу погибших детей, который в итоге признал вину в причинении смерти по неосторожности. Однако мужчина не верит результатам экспертизы про дихлофос.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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