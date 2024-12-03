«Нашли козла отпущения»: Родственники встали на защиту отца погибших под Красноярском детей

Сестра мужчины из Красноярского края, четверо детей которого погибли из-за отравления, уверена, что её брата сделали «козлом отпущения» в трагической истории. Ирина заявила, что в ходе следствия не была проведена необходимая экспертиза.

«Ни один от дихлофоса не умер, ни один не отравился... Химики говорят, что от дихлофоса невозможно отравиться, а здесь нашли козла отпущения», — сказала женщина в беседе с RT.