«Нашли козла отпущения»: Родственники встали на защиту отца погибших под Красноярском детей
Тётя умерших под Красноярском детей заявила, что отца сделали «козлом отпущения»
Сестра мужчины из Красноярского края, четверо детей которого погибли из-за отравления, уверена, что её брата сделали «козлом отпущения» в трагической истории. Ирина заявила, что в ходе следствия не была проведена необходимая экспертиза.
«Ни один от дихлофоса не умер, ни один не отравился... Химики говорят, что от дихлофоса невозможно отравиться, а здесь нашли козла отпущения», — сказала женщина в беседе с RT.
Напомним, в сентябре в селе Красная Сопка в Красноярском крае произошла трагедия, унёсшая жизни четверых детей. Следствие назвало деструктивный яд причиной смерти малышей. СК предъявил обвинение отцу погибших детей, который в итоге признал вину в причинении смерти по неосторожности. Однако мужчина не верит результатам экспертизы про дихлофос.
Life.ru