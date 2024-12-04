Новым шефом Пентагона может стать губернатор Флориды Десантис
WSJ: Кандидатом на пост главы Пентагона вместо Хегсета может стать Десантис
Рон Десантис. Обложка © flickr / gageskidmore
Избранный лидер США может выдвинуть губернатора Флориды Рона Десантиса на пост главы Пентагона. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal (WSJ).
По информации источников, Десантис изначально был в списке кандидатов на этот пост, но Трамп остановился на кандидатуре телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета. Однако его может не одобрить Сенат Конгресса США из-за ранее выдвинутых обвинений. Поэтому, как пишет газета, Трамп начал искать ему замену.
Сам Десантис уже уведомлён о возможных изменениях, уточняет газета.
Напомним, что в мае прошлого года республиканец Десантис объявил о своём участии в президентской гонке в США. Именно его называли главным конкурентом Трампа. Политик выступал против вступления Украины в НАТО и поставок Киеву оружия. В начале 2024 года он сообщил о выходе из гонки и поддержке Трампа, несмотря на ранее имеющиеся разногласия. После этого избранный лидер США пообещал не обзывать экс-конкурента.