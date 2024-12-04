Новым шефом Пентагона может стать губернатор Флориды Десантис

Избранный лидер США может выдвинуть губернатора Флориды Рона Десантиса на пост главы Пентагона. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации источников, Десантис изначально был в списке кандидатов на этот пост, но Трамп остановился на кандидатуре телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета. Однако его может не одобрить Сенат Конгресса США из-за ранее выдвинутых обвинений. Поэтому, как пишет газета, Трамп начал искать ему замену.