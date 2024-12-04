Южнокорейские министры запланировали массовую отставку после суеты с военным положением
Кабинет министров Южной Кореи намерен уйти в отставку в полном составе
После введения президентом Юн Сок Ёлем на территории Южной Кореи военного положения и его последующей отмены весь кабинет министров страны выразил желание уйти в отставку. Чиновники объявили об этом на встрече с премьер-министром страны Хан Док Су, сообщает местная газета «Чосон ильбо».
«Все члены Государственного совета выразили свою благодарность премьер-министру Хан Док Су на встрече с премьер-министром Хан Док Су сегодня утром», — указано в статье.
Однако официально в отставку ещё никто не подавал. Вопрос о составе кабмина будет поднят после встречи премьер-министра страны, руководства правящей партии «Сила народа» и советников президента Юн Сок Ёля.
Напомним, что вчера, 3 декабря, Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране из-за якобы угрозы КНДР. Вскоре парламент Южной Кореи большинством голосов отклонил это решение и потребовал его отмены. Согласно конституции, президент обязан незамедлительно выполнить решение парламента, однако он прождал пару часов, прежде чем сделать это. Позднее руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку, а оппозиция тем временем пытается организовать импичмент Юн Сок Ёля.
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