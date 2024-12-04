«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 декабря, 09:33

Южнокорейские министры запланировали массовую отставку после суеты с военным положением

Кабинет министров Южной Кореи намерен уйти в отставку в полном составе

После введения президентом Юн Сок Ёлем на территории Южной Кореи военного положения и его последующей отмены весь кабинет министров страны выразил желание уйти в отставку. Чиновники объявили об этом на встрече с премьер-министром страны Хан Док Су, сообщает местная газета «Чосон ильбо».

«Все члены Государственного совета выразили свою благодарность премьер-министру Хан Док Су на встрече с премьер-министром Хан Док Су сегодня утром», — указано в статье.

Однако официально в отставку ещё никто не подавал. Вопрос о составе кабмина будет поднят после встречи премьер-министра страны, руководства правящей партии «Сила народа» и советников президента Юн Сок Ёля.

Напомним, что вчера, 3 декабря, Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране из-за якобы угрозы КНДР. Вскоре парламент Южной Кореи большинством голосов отклонил это решение и потребовал его отмены. Согласно конституции, президент обязан незамедлительно выполнить решение парламента, однако он прождал пару часов, прежде чем сделать это. Позднее руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку, а оппозиция тем временем пытается организовать импичмент Юн Сок Ёля.

Сеул доигрался. Причины кризиса в Южной Корее и может ли он отразиться на России
Сеул доигрался. Причины кризиса в Южной Корее и может ли он отразиться на России
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chintung Lee

Полина Никифорова
  • Новости
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar