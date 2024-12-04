Южнокорейские министры запланировали массовую отставку после суеты с военным положением

После введения президентом Юн Сок Ёлем на территории Южной Кореи военного положения и его последующей отмены весь кабинет министров страны выразил желание уйти в отставку. Чиновники объявили об этом на встрече с премьер-министром страны Хан Док Су, сообщает местная газета «Чосон ильбо».

«Все члены Государственного совета выразили свою благодарность премьер-министру Хан Док Су на встрече с премьер-министром Хан Док Су сегодня утром», — указано в статье.