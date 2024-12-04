Сирийская армия заявила о полном контроле над Хамой
Минобороны: Армия Сирии полностью контролируют Хаму и готова отражать атаки
Сирийские силы полностью контролируют город Хаму и готовы к отражению новых атак со стороны террористов. Такое заявление сделало оборонное ведомство страны.
На странице в соцсети минобороны Сирии заявило, что армия контролирует город, а ситуация в нём является безопасной. На подступах размещены вооружённые силы, которые находятся в состоянии полной боевой готовности.
Напомним, в конце ноября антиправительственные силы пошли в масштабное наступление на позиции армии Сирии. Боевики смогли прорваться к Алеппо и взять под контроль большую часть города. Отражать атаку террористов армии правительства помогает российская авиация. В начале декабря президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Кто и с кем воюет в Сирии — в материале Life.ru.
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