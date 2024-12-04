Сирийская армия заявила о полном контроле над Хамой

Сирийские силы полностью контролируют город Хаму и готовы к отражению новых атак со стороны террористов. Такое заявление сделало оборонное ведомство страны.

На странице в соцсети минобороны Сирии заявило, что армия контролирует город, а ситуация в нём является безопасной. На подступах размещены вооружённые силы, которые находятся в состоянии полной боевой готовности.