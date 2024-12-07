Лавров: ВКС России помогают сирийской армии отражать атаки террористов
Россия продолжает оказывать Сирии военную поддержку на фоне происходящих атак террористов в ряде провинций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Дохийском форуме.
«Россия оказывает военную помощь Сирии с помощью ВКС, которые базируются в Хмеймиме», — констатировал министр.
Лавров добавил, что российские солдаты помогают сирийской армии отражать атаки террористов, однако дальнейшее развитие ситуации министр предсказывать не стал. «Прогнозировать — не наше дело», заметил он.
Глава МИД РФ объяснил, что операция террористов была тщательно и задолго спланирована. Она являет собой попытку изменить ситуацию на земле, изменить расклад сил, заметил Лавров. Он подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать законные сирийские власти и будет активно продвигать необходимость возобновления диалога с оппозицией, как требует резолюция ООН 2254.
Напомним, что террористы продолжают захватывать сирийские города. Ранее они установили контроль над городом Хама. Дела у президента Сирии Асада пока складываются не лучшим образом, ему даже предлагают сбежать из страны, но он преисполнен решимости уничтожить врага, положившись на помощь союзников, в числе которых есть Россия и её ВКС, наносящие удары по формированиям головорезов.
Telegram / МИД России