Лавров: ВКС России помогают сирийской армии отражать атаки террористов

Россия продолжает оказывать Сирии военную поддержку на фоне происходящих атак террористов в ряде провинций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Дохийском форуме.

«Россия оказывает военную помощь Сирии с помощью ВКС, которые базируются в Хмеймиме», — констатировал министр.

Лавров добавил, что российские солдаты помогают сирийской армии отражать атаки террористов, однако дальнейшее развитие ситуации министр предсказывать не стал. «Прогнозировать — не наше дело», заметил он.