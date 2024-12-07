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7 декабря, 14:22

Лавров: ВКС России помогают сирийской армии отражать атаки террористов

Россия продолжает оказывать Сирии военную поддержку на фоне происходящих атак террористов в ряде провинций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Дохийском форуме.

«Россия оказывает военную помощь Сирии с помощью ВКС, которые базируются в Хмеймиме», — констатировал министр.

Лавров добавил, что российские солдаты помогают сирийской армии отражать атаки террористов, однако дальнейшее развитие ситуации министр предсказывать не стал. «Прогнозировать — не наше дело», заметил он.

Глава МИД РФ объяснил, что операция террористов была тщательно и задолго спланирована. Она являет собой попытку изменить ситуацию на земле, изменить расклад сил, заметил Лавров. Он подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать законные сирийские власти и будет активно продвигать необходимость возобновления диалога с оппозицией, как требует резолюция ООН 2254.

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Напомним, что террористы продолжают захватывать сирийские города. Ранее они установили контроль над городом Хама. Дела у президента Сирии Асада пока складываются не лучшим образом, ему даже предлагают сбежать из страны, но он преисполнен решимости уничтожить врага, положившись на помощь союзников, в числе которых есть Россия и её ВКС, наносящие удары по формированиям головорезов.

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