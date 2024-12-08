Участники переговоров в Дохе призвали найти политическое решение кризиса в Сирии

Участники переговоров по ситуации в Сирии призвали стремиться найти политическое решение кризиса, так как продолжение конфликта представляет опасность для региональной и международной безопасности. Об этом сказано в совместном заявлении по итогам встречи в Дохе, участниками которой стали министры иностранных дел Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Ирака, Ирана, Турции и представителя России.

«<...> Продолжение сирийского кризиса представляет собой опасное развитие событий для благополучия страны, а также региональной и международной безопасности, что требует от всех сторон стремления найти политическое решение сирийского кризиса, которое приведет к прекращению боевых действий и [позволит обеспечить] защиту гражданского населения от последствий этого кризиса», — говорится в заявлении, текст которого публикует МИД Катара.