Участники переговоров в Дохе призвали найти политическое решение кризиса в Сирии
Участники переговоров по ситуации в Сирии призвали стремиться найти политическое решение кризиса, так как продолжение конфликта представляет опасность для региональной и международной безопасности. Об этом сказано в совместном заявлении по итогам встречи в Дохе, участниками которой стали министры иностранных дел Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Ирака, Ирана, Турции и представителя России.
«<...> Продолжение сирийского кризиса представляет собой опасное развитие событий для благополучия страны, а также региональной и международной безопасности, что требует от всех сторон стремления найти политическое решение сирийского кризиса, которое приведет к прекращению боевых действий и [позволит обеспечить] защиту гражданского населения от последствий этого кризиса», — говорится в заявлении, текст которого публикует МИД Катара.
Кроме того, участники согласились с необходимостью укрепить совместные международные усилия для увеличения поставок гуманитарной помощи сирийскому народу и гарантировать её доставку на постоянной основе без препятствий во все пострадавшие районы.
Напомним, в конце ноября террористы перешли в наступление в Сирии и заняли ряд городов, вытеснив оттуда правительственные войска. В частности, боевики взяли под контроль город Хама. Также ими захвачены Алеппо и часть территории в провинции Идлиб. Несмотря на локальные неудачи, президент САР Башар Асад не покидал Дамаск и полон решимости уничтожить внутренних врагов, в том числе при помощи союзников.
ТАСС/EPA/MOHAMMED AL RIFAI