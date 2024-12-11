Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

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Регион
11 декабря, 14:00

Тест: 99% населения не смогут отличить Эльбрус от Эвереста. А вы узнаете эти 7 гор?

Вот уже 23 года 11 декабря считается Международным днём гор! Отдадим дань уважения и восхищения этим огромным и необъятным чудесам света?

Горы — это вечные хранители тайн Земли, величие и сила которых привлекают мечтателей и искателей приключений со всего мира. Каждая вершина таит в себе невероятные истории, символизирует свободу и простор и невольно заставляет нас задуматься о величии нашей планеты! Готовы отправиться в большое путешествие по всему свету, не выходя из дома? Тогда начинаем!

Горы всегда были местом силы не только для туристов, но и для различных магов и целителей. Узнайте, откуда ещё берут силы шаманы России, каким богам поклоняются и как помогают людям, в новом материале. А этот тест поможет освежить память не хуже горного воздуха: отгадайте продолжения известных детских дразнилок на 5/5 и подтвердите звание хулигана школы!

Цифры богатства и процветания: только у победителей по жизни они будут в дате рождения
Цифры богатства и процветания: только у победителей по жизни они будут в дате рождения
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Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / EB Adventure Photography, © Freepik, © Freepik

Виктория Мишинкина
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