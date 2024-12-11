Тест: 99% населения не смогут отличить Эльбрус от Эвереста. А вы узнаете эти 7 гор?

Горы — это вечные хранители тайн Земли, величие и сила которых привлекают мечтателей и искателей приключений со всего мира. Каждая вершина таит в себе невероятные истории, символизирует свободу и простор и невольно заставляет нас задуматься о величии нашей планеты! Готовы отправиться в большое путешествие по всему свету, не выходя из дома? Тогда начинаем!