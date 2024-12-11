Тест: 99% населения не смогут отличить Эльбрус от Эвереста. А вы узнаете эти 7 гор?
Вот уже 23 года 11 декабря считается Международным днём гор! Отдадим дань уважения и восхищения этим огромным и необъятным чудесам света?
Горы — это вечные хранители тайн Земли, величие и сила которых привлекают мечтателей и искателей приключений со всего мира. Каждая вершина таит в себе невероятные истории, символизирует свободу и простор и невольно заставляет нас задуматься о величии нашей планеты! Готовы отправиться в большое путешествие по всему свету, не выходя из дома? Тогда начинаем!
Горы всегда были местом силы не только для туристов, но и для различных магов и целителей. Узнайте, откуда ещё берут силы шаманы России, каким богам поклоняются и как помогают людям, в новом материале. А этот тест поможет освежить память не хуже горного воздуха: отгадайте продолжения известных детских дразнилок на 5/5 и подтвердите звание хулигана школы!
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