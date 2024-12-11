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11 декабря, 07:57

«В мире много кризисов»: Трамп высказался по поводу поддержки Сирии

Трамп: Сирийцам нужно «справляться самим» без помощи США или Франции

Сирийцам придётся решать собственные проблемы самостоятельно, не полагаясь на поддержку Запада, в частности, США и Франции. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью французскому журналу Paris Match по итогам поездки во Францию.

«В мире много кризисов. Несколько дней назад начался новый — в Сирии. Им придётся справляться полностью самостоятельно, потому что мы [США] и Франция в этом не участвуем», — отметил политик.

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Напомним, несколько дней назад под контроль боевиков перешёл крупный город Хама. На этом фоне Башар Асад не отказался от намерения уничтожить внутренних врагов Сирии с помощью союзников. Авиация ВКС РФ активно помогает сирийским войскам сдерживать наступление вооружённых формирований. Тем не менее сегодня Иран начал эвакуацию своих граждан из страны.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Мария Любицкая
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