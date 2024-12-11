«В мире много кризисов»: Трамп высказался по поводу поддержки Сирии

Сирийцам придётся решать собственные проблемы самостоятельно, не полагаясь на поддержку Запада, в частности, США и Франции. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью французскому журналу Paris Match по итогам поездки во Францию.

«В мире много кризисов. Несколько дней назад начался новый — в Сирии. Им придётся справляться полностью самостоятельно, потому что мы [США] и Франция в этом не участвуем», — отметил политик.