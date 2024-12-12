Абхазия выплатила 18,5 млн рублей долга за лечение граждан в российских клиниках

Абхазия выплатила 18,5 миллиона из 55 миллионов рублей долга перед российскими клиниками за лечение абхазских граждан. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов страны Владимир Делба.

«У Абхазии скопился долг за лечение граждан республики перед российскими клиниками. Он составлял 55 миллионов рублей. По поручению и.о президента минфин изыскал 18,5 миллионов рублей и оплатил часть долга. <...> Усилия фискальных органов направлены на мобилизацию доходов государственного бюджета», — цитирует его РИА «Новости».