«Сумасшествие»: Запад обвинили в нарушении на Украине договорённости времён Холодной войны

Разрешение Украине бить вглубь РФ дальнобойными американскими ракетами нарушило договорённости СССР и США времён Холодной войны. Об этом заявил военный блогер и эксперт Роман Донецкий в эфире радио «Комсомольская правда» .

«Сейчас идёт прямое вмешательство, прямые удары баллистическими ракетами по территории ядерной державы. И это — сумасшествие», — отметил он.

Первый договор ОСВ-I между СССР и США об ограничении стратегических вооружений был подписан в 1972 году. Второе соглашение ОСВ-II было достигнуто в 1979 году и подразумевало ограничение производства ядерного оружия.