Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 20:12

«Сумасшествие»: Запад обвинили в нарушении на Украине договорённости времён Холодной войны

Эксперт Донецкий: Удары вглубь РФ нарушают договорённости времён Холодной войны

Разрешение Украине бить вглубь РФ дальнобойными американскими ракетами нарушило договорённости СССР и США времён Холодной войны. Об этом заявил военный блогер и эксперт Роман Донецкий в эфире радио «Комсомольская правда».

«Сейчас идёт прямое вмешательство, прямые удары баллистическими ракетами по территории ядерной державы. И это — сумасшествие», — отметил он.

Песков: В Кремле разделяют позицию Трампа об опасности ударов вглубь России
Песков: В Кремле разделяют позицию Трампа об опасности ударов вглубь России

Первый договор ОСВ-I между СССР и США об ограничении стратегических вооружений был подписан в 1972 году. Второе соглашение ОСВ-II было достигнуто в 1979 году и подразумевало ограничение производства ядерного оружия.

Напомним, в очередной раз ВСУ атаковали Россию американскими ракетами в ночь на 11 декабря, целью удара стал Таганрог. В Минобороны РФ заявили, что противник задействовал ATACMS, применение которых разрешил ныне действующий президент США Джо Байден. Пострадала котельная, из-за чего 30 многоэтажных домов остались без света. В российском оборонном ведомстве предупредили, что эти действия не останутся без ответа. Так и случилось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar