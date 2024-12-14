«Сумасшествие»: Запад обвинили в нарушении на Украине договорённости времён Холодной войны
Эксперт Донецкий: Удары вглубь РФ нарушают договорённости времён Холодной войны
Разрешение Украине бить вглубь РФ дальнобойными американскими ракетами нарушило договорённости СССР и США времён Холодной войны. Об этом заявил военный блогер и эксперт Роман Донецкий в эфире радио «Комсомольская правда».
«Сейчас идёт прямое вмешательство, прямые удары баллистическими ракетами по территории ядерной державы. И это — сумасшествие», — отметил он.
Первый договор ОСВ-I между СССР и США об ограничении стратегических вооружений был подписан в 1972 году. Второе соглашение ОСВ-II было достигнуто в 1979 году и подразумевало ограничение производства ядерного оружия.
Напомним, в очередной раз ВСУ атаковали Россию американскими ракетами в ночь на 11 декабря, целью удара стал Таганрог. В Минобороны РФ заявили, что противник задействовал ATACMS, применение которых разрешил ныне действующий президент США Джо Байден. Пострадала котельная, из-за чего 30 многоэтажных домов остались без света. В российском оборонном ведомстве предупредили, что эти действия не останутся без ответа. Так и случилось.
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