Новый лидер Сирии сообщил о роспуске всех вооружённых группировок

Министерство обороны Сирии распустит все вооруженные группировки. Об этом заявил лидер новых властей Ахмед аш-Шараа, также известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

«Министерство обороны распустит все сирийские вооружённые группировки», — сказал он в эфире Syria TV.