Новый лидер Сирии сообщил о роспуске всех вооружённых группировок
Министерство обороны Сирии распустит все вооруженные группировки. Об этом заявил лидер новых властей Ахмед аш-Шараа, также известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.
«Министерство обороны распустит все сирийские вооружённые группировки», — сказал он в эфире Syria TV.
Он добавил, что в стране «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».
Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила вооружённая оппозиция. За несколько дней её силы смогли вытеснить правительственные войска из крупных городов и занять Дамаск. Лидер страны Башар Асад был вынужден покинуть пост и уехать за пределы Сирии. Россия предоставила ему и членам его семьи политическое убежище. В самой Сирии руководить страной вызвалось переходное правительство. Президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности полномасштабной войны на Ближнем Востоке.
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