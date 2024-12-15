Прах сохранили: Стали известны истинные причины смерти кота Крошика из Перми

Как сообщили представители приюта «Матроскин», патология развилась из-за ожирения и сопутствующих заболеваний, включая онкологию и вторичный иммунодефицит. У животного также были выявлены признаки системного воспалительного процесса, вероятно инфекционного происхождения.

Специалисты приюта отметили, что реабилитация проводилась по стандартным протоколам для животных с избыточным весом, что подтвердили их коллеги из Японии. После смерти Крошик был кремирован, а его прах сохранён. Волонтёры выразили благодарность всем, кто поддерживал Крошика во время лечения.