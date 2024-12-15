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14 декабря, 21:30

Прах сохранили: Стали известны истинные причины смерти кота Крошика из Перми

В приюте назвали острый кардиогенный отёк легких причиной смерти кота Крошика

Кот Крошик. Обложка © VK / Приют Матроскин Пермь

Кот Крошик. Обложка © VK / Приют Матроскин Пермь

Пермский кот Крошик скончался от острого кардиогенного отёка лёгких, вызванного тромбозом крупных сосудов на фоне острого язвенного гнойного эндокардита.

Как сообщили представители приюта «Матроскин», патология развилась из-за ожирения и сопутствующих заболеваний, включая онкологию и вторичный иммунодефицит. У животного также были выявлены признаки системного воспалительного процесса, вероятно инфекционного происхождения.

Специалисты приюта отметили, что реабилитация проводилась по стандартным протоколам для животных с избыточным весом, что подтвердили их коллеги из Японии. После смерти Крошик был кремирован, а его прах сохранён. Волонтёры выразили благодарность всем, кто поддерживал Крошика во время лечения.

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Напомним, Крошик скончался в ночь на 27 октября. Изначально кота обнаружили в подвале пермской больницы. Санитарки раскормили его настолько сильно, что он не мог встать на лапы. Питомца отправили в реабилитационный центр, где он похудел, начал самостоятельно ходить. Однако после он начал внезапно задыхаться, из-за чего был экстренно госпитализирован. Умершему питомцу было около 15 лет.

Артём Гапоненко
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