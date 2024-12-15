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Регион
15 декабря, 06:49

«В щедром настроении»: На Западе посмеялись над Зеленским после слов о Сирии

Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за планы «помогать» Сирии

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Слова главы киевского режима Владимира Зеленского, что Украина будет оказывать «поддержку» Сирии, рассмешили ирландского журналиста и бизнесмена Чея Боуза. На данное заявление он отреагировал на своей странице в соцсети X.

«Украина готова оказывать поддержку Сирии и поставлять продовольствие», — диктатор Зеленский в щедром настроении», — сыронизировал он.

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Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила вооружённая оппозиция. За несколько дней её силы смогли вытеснить правительственные войска из крупных городов и занять Дамаск. Лидер страны Башар Асад был вынужден покинуть пост и уехать за пределы Сирии. Россия предоставила ему и членам его семьи политическое убежище. В самой Сирии руководить страной вызвалось переходное правительство. Президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Мария Любицкая
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