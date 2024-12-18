СБУ проводит контрразведывательные рейды в правительственном квартале Киева

Служба безопасности Украины вместе с Управлением госохраны, Нацполицией и Военной службой правопорядка заполонили весь Киев. Там сотрудники решили провести ряд контрразведывательных мероприятий по усилению безопасности в правительственном квартале.

Сотрудники СБУ в Киеве во время обысков. Фото © УНИАН

Украинские спецслужбы решили прошерстить весь Печерский район, проверяя государственные объекты, помещения и даже граждан. Целью проверки является обеспечение контрдиверсионной защиты, усиление безопасности киевлян, а также лиц, в отношении которых осуществляется госохрана.