СБУ проводит контрразведывательные рейды в правительственном квартале Киева
Обыски в Киеве. Фото © УНИАН
Служба безопасности Украины вместе с Управлением госохраны, Нацполицией и Военной службой правопорядка заполонили весь Киев. Там сотрудники решили провести ряд контрразведывательных мероприятий по усилению безопасности в правительственном квартале.
Сотрудники СБУ в Киеве во время обысков. Фото © УНИАН
Украинские спецслужбы решили прошерстить весь Печерский район, проверяя государственные объекты, помещения и даже граждан. Целью проверки является обеспечение контрдиверсионной защиты, усиление безопасности киевлян, а также лиц, в отношении которых осуществляется госохрана.
Граждан просят предъявлять документы по требованию, выполнять то, что говорят правоохранители, и не нарушать режим комендантского часа.
Вероятно, украинские спецслужбы встали на уши, опасаясь последствий, которые принесёт устроенный ими в Москве теракт, унёсший жизнь начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Следствие сообщает, что СБУ обещала убийце $100 тысяч и гражданство одной из европейских стран. Исполнителем выбрали гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, который до того, как отнять чужие жизни и сломать свою, работал в московской чайхане. Сам он подтвердил на допросе, что действительно был завербован украинскими кураторами.