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Убийство генерала Кириллова
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Регион
18 декабря, 10:35

СБУ проводит контрразведывательные рейды в правительственном квартале Киева

Обыски в Киеве. Фото © УНИАН

Обыски в Киеве. Фото © УНИАН

Служба безопасности Украины вместе с Управлением госохраны, Нацполицией и Военной службой правопорядка заполонили весь Киев. Там сотрудники решили провести ряд контрразведывательных мероприятий по усилению безопасности в правительственном квартале.

Сотрудники СБУ в Киеве во время обысков. Фото © УНИАН

Сотрудники СБУ в Киеве во время обысков. Фото © УНИАН

Украинские спецслужбы решили прошерстить весь Печерский район, проверяя государственные объекты, помещения и даже граждан. Целью проверки является обеспечение контрдиверсионной защиты, усиление безопасности киевлян, а также лиц, в отношении которых осуществляется госохрана.

Граждан просят предъявлять документы по требованию, выполнять то, что говорят правоохранители, и не нарушать режим комендантского часа.

У убийцы генерала Кириллова оказалось много друзей на Украине
У убийцы генерала Кириллова оказалось много друзей на Украине

Вероятно, украинские спецслужбы встали на уши, опасаясь последствий, которые принесёт устроенный ими в Москве теракт, унёсший жизнь начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Следствие сообщает, что СБУ обещала убийце $100 тысяч и гражданство одной из европейских стран. Исполнителем выбрали гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, который до того, как отнять чужие жизни и сломать свою, работал в московской чайхане. Сам он подтвердил на допросе, что действительно был завербован украинскими кураторами.

Владимир Озеров
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